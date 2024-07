Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Am Montag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,58 Prozent im Plus bei 18 007,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,11 Prozent stärker bei 17 923,65 Punkten in den Montagshandel, nach 17 726,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 839,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 040,99 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 17 689,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 451,31 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Wert von 14 032,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 21,95 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Landec (+ 11,34 Prozent auf 5,40 USD), Rambus (+ 9,14 Prozent auf 63,27 USD), American Superconductor (+ 8,69 Prozent auf 28,53 USD), Ultralife Batteries (+ 7,68 Prozent auf 11,78 USD) und Sify (+ 7,46 Prozent auf 0,46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Taylor Devices (-5,41 Prozent auf 47,70 USD), SMC (-4,00 Prozent auf 479,50 USD), Elron Electronic Industries (-3,48 Prozent auf 1,11 USD), Starbucks (-3,43 Prozent auf 76,55 USD) und Consumer Portfolio Services (-3,15 Prozent auf 10,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 241 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

