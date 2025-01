Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich

Am Freitag legt der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ um 1,17 Prozent auf 19 912,48 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,765 Prozent auf 19 832,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 681,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 913,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 814,51 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,53 Prozent. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 310,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 095,15 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, den Wert von 15 164,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 3,28 Prozent. Bei 20 118,61 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18 831,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 12,42 Prozent auf 7,11 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,90 Prozent auf 464,26 USD), Innodata (+ 4,52 Prozent auf 37,72 USD), Credit Acceptance (+ 3,85 Prozent auf 533,85 USD) und Electronic Arts (+ 3,57 Prozent auf 122,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Deckers Outdoor (-14,24 Prozent auf 191,34 USD), Gentex (-5,24 Prozent auf 26,74 USD), NetScout Systems (-4,23 Prozent auf 24,00 USD), Ionis Pharmaceuticals (-3,60 Prozent auf 32,12 USD) und Myriad Genetics (-3,02 Prozent auf 12,52 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 848 966 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

