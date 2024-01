Aufschläge in Wien: Anleger lassen ATX Prime am Freitagmittag steigen

Am Freitag agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Freitag springt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,20 Prozent auf 1 733,35 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 1 730,09 Punkte an der Kurstafel, nach 1 729,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 726,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 734,59 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 1 709,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2023, lag der ATX Prime bei 1 521,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 677,57 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,13 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 734,59 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,81 Prozent auf 46,30 EUR), Palfinger (+ 2,53 Prozent auf 24,30 EUR), Semperit (+ 2,02 Prozent auf 15,12 EUR), Lenzing (+ 2,00 Prozent auf 30,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,47 Prozent auf 124,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Telekom Austria (-1,86 Prozent auf 7,91 EUR), Österreichische Post (-1,26 Prozent auf 31,40 EUR), IMMOFINANZ (-1,16 Prozent auf 21,35 EUR), AMAG (-1,05 Prozent auf 28,30 EUR) und CA Immobilien (-0,83 Prozent auf 29,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70 952 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,108 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

