Aufschläge in Wien: ATX-Anleger greifen zum Start zu

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent fester bei 3 025,53 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 105,132 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 023,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 024,52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 030,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 006,71 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,305 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 123,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bewegte sich der ATX bei 3 225,37 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2022, einen Stand von 2 887,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,25 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 0,89 Prozent auf 13,55 EUR), Verbund (+ 0,66 Prozent auf 83,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,36 Prozent auf 110,80 EUR), voestalpine (+ 0,35 Prozent auf 22,98 EUR) und OMV (+ 0,20 Prozent auf 40,92 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-1,51 Prozent auf 41,66 EUR), Österreichische Post (-1,13 Prozent auf 30,55 EUR), BAWAG (-0,89 Prozent auf 40,14 EUR), Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR) und DO (-0,74 Prozent auf 107,40 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 68 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,783 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,04 erwartet. BAWAG lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,60 Prozent.

