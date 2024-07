Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag fester

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 1 851,70 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 844,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 844,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 853,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 843,73 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,244 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 836,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 781,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, lag der ATX Prime bei 1 602,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,03 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 2,22 Prozent auf 32,30 EUR), voestalpine (+ 1,70 Prozent auf 25,12 EUR), Rosenbauer (+ 1,68 Prozent auf 36,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 17,33 EUR) und Semperit (+ 1,47 Prozent auf 11,02 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil UBM Development (-3,11 Prozent auf 21,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 8,90 EUR), FACC (-1,96 Prozent auf 8,01 EUR), Addiko Bank (-1,75 Prozent auf 19,60 EUR) und AMAG (-1,60 Prozent auf 24,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 248 431 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,473 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

