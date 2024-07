Aufschläge in Wien: ATX Prime liegt im Plus

ATX Prime-Handel am Mittag.

Um 12:10 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,20 Prozent auf 1 848,53 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 1 844,77 Punkten, nach 1 844,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 849,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 843,73 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,414 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 836,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 781,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 602,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,96 Prozent auf 36,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,64 Prozent auf 31,05 EUR), voestalpine (+ 1,54) Prozent auf 25,08 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 39,80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,23 Prozent auf 12,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen UBM Development (-3,11 Prozent auf 21,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,06 Prozent auf 8,86 EUR), FACC (-1,96 Prozent auf 8,01 EUR), Addiko Bank (-1,75 Prozent auf 19,60 EUR) und Lenzing (-1,21 Prozent auf 32,65 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 97 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,473 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

