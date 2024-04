Aufschläge in Wien: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursanstiege.

Der ATX Prime kletterte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,29 Prozent auf 1 781,47 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,032 Prozent höher bei 1 776,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 776,24 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 781,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 762,67 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,205 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 1 704,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der ATX Prime 1 698,50 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 633,53 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,93 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 793,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,70 Prozent auf 114,20 EUR), Lenzing (+ 2,63 Prozent auf 33,15 EUR), voestalpine (+ 2,26 Prozent auf 26,24 EUR), Raiffeisen (+ 2,23 Prozent auf 19,27 EUR) und FACC (+ 2,11 Prozent auf 6,28 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Verbund (-4,60 Prozent auf 65,30 EUR), Marinomed Biotech (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR), S IMMO (-1,69 Prozent auf 17,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,60 Prozent auf 19,07 EUR) und Addiko Bank (-1,43 Prozent auf 17,25 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 482 165 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 23,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Mit 9,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at