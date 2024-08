Aufschläge in Zürich: Pluszeichen im SPI

Der SPI zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 16 340,26 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,377 Prozent auf 16 364,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 303,53 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 397,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 340,26 Einheiten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,212 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 15 919,28 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 15 066,69 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 927,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 12,15 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 4,91 Prozent auf 0,90 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,31 Prozent auf 60,50 CHF), LEM (+ 3,91 Prozent auf 1 276,00 CHF), VAT (+ 3,76 Prozent auf 441,60 CHF) und Comet (+ 3,57 Prozent auf 348,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-17,46 Prozent auf 7,80 CHF), Idorsia (-4,82 Prozent auf 2,60 CHF), Inficon (-4,52 Prozent auf 1 266,00 CHF), ASMALLWORLD (-3,38 Prozent auf 1,43 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-2,67 Prozent auf 33,58 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1 148 422 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 257,972 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

