Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent fester bei 17 627,02 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,183 Prozent auf 17 535,44 Punkte an der Kurstafel, nach 17 503,42 Punkten am Vortag.

Bei 17 657,13 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 535,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 3,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 212,17 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Stand von 16 595,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der SPI noch bei 15 597,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 657,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 14,19 Prozent auf 3,54 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 13,77 Prozent auf 9,50 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,73 Prozent auf 49,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,86 Prozent auf 15,26 CHF) und Orior (+ 5,50 Prozent auf 13,04 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Xlife Sciences (-6,67 Prozent auf 17,50 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,41 Prozent auf 146,00 CHF), Cicor Technologies (-4,08 Prozent auf 176,50 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-3,82 Prozent auf 63,00 CHF) und Sensirion (-3,25 Prozent auf 56,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 726 277 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,252 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at