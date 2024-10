Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SLI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,54 Prozent auf 1 988,91 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der SLI 0,035 Prozent schwächer bei 1 977,53 Punkten, nach 1 978,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 975,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 993,55 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,730 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2024, den Stand von 1 935,27 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.07.2024, den Wert von 1 988,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, stand der SLI noch bei 1 720,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 12,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 49,82 CHF), Zurich Insurance (+ 1,29 Prozent auf 519,20 CHF), Schindler (+ 1,14 Prozent auf 249,40 CHF), UBS (+ 0,89 Prozent auf 27,26 CHF) und Roche (+ 0,86 Prozent auf 268,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams-OSRAM (-3,94 Prozent auf 10,00 CHF), Straumann (-1,13 Prozent auf 130,80 CHF), Swatch (I) (-0,71 Prozent auf 182,05 CHF), Swisscom (-0,18 Prozent auf 553,00 CHF) und Givaudan (-0,16 Prozent auf 4 430,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 702 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,213 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at