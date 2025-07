Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Mittwoch.

Um 15:42 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,05 Prozent nach oben auf 16 581,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,123 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,131 Prozent fester bei 16 595,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 573,80 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 528,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 639,44 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,350 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2025, stand der SPI bei 16 814,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 790,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 955,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6,85 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 386,61 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Curatis (+ 8,29 Prozent auf 11,75 CHF), ams-OSRAM (+ 8,08 Prozent auf 11,24 CHF), EMS-CHEMIE (+ 4,83 Prozent auf 629,50 CHF), u-blox (+ 4,72 Prozent auf 99,80 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,28 Prozent auf 16,58 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Schlatter Industries (-8,06 Prozent auf 22,80 CHF), DocMorris (-4,44 Prozent auf 6,46 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,94 Prozent auf 1,51 CHF), Addex Therapeutics (-3,87 Prozent auf 0,06 CHF) und SoftwareONE (-3,76 Prozent auf 7,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 120 336 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 234,924 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 10,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

