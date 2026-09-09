Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
|
09.09.2026 20:27:21
August 2026 Mailbag: The Scores We Keep
In this episode of Motley Fool Rule Breaker Investing, Motley Fool co-founder David Gardner reads listener letters, including:
To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.
A full transcript is below.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,15
|1,34%
|Scores Holding Co IncShs
|0,00
|-99,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.