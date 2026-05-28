Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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28.05.2026 22:31:09
Amazon scraps AI leaderboard to stop workers chasing usage scores
Senior executive Dave Treadwell tells staff ‘don’t use AI just for the sake of using AI’ as costs riseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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