Ausblick: AEON legt Quartalsergebnis vor

AEON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,009 USD aus. Im letzten Jahr hatte AEON einen Verlust von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 16,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 68,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 66,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at