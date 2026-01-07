AEON Aktie

AEON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919976 / ISIN: US0076271024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 07:01:06

Ausblick: AEON legt Quartalsergebnis vor

AEON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,009 USD aus. Im letzten Jahr hatte AEON einen Verlust von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 16,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,148 USD aus. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 68,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 66,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 14,58 -5,91% AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen