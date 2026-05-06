Ausblick: Alarmcom präsentiert Quartalsergebnisse

Alarmcom wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,604 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Alarmcom 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 250,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alarmcom 238,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,79 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at