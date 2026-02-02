Allegheny Technologies Aktie

Allegheny Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Allegheny Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Allegheny Technologies wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,878 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Allegheny Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Allegheny Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD, gegenüber 2,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,60 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,36 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Allegheny Technologies Inc.

Analysen zu Allegheny Technologies Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Allegheny Technologies Inc. 99,48 -1,94% Allegheny Technologies Inc.

