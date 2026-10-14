Erste Schätzungen: Allegheny Technologies legt Quartalsergebnis vor

Allegheny Technologies wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,37 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Allegheny Technologies 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 17,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,85 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,14 Milliarden USD, gegenüber 4,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at