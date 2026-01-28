Ausblick: Allegro Microsystems legt Quartalsergebnis vor

Allegro Microsystems veröffentlicht am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten schätzen, dass Allegro Microsystems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Allegro Microsystems einen Umsatz von 177,9 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,524 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 868,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 725,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at