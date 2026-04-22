Ausblick: Altisource Portfolio Solutions SA legt Quartalsergebnis vor

Altisource Portfolio Solutions SA wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Altisource Portfolio Solutions SA -0,720 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 39,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Altisource Portfolio Solutions SA einen Umsatz von 45,9 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 183,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 161,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at