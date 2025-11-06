Amadeus IT Aktie

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Amadeus IT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amadeus IT wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amadeus IT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,803 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,780 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Amadeus IT 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,62 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amadeus IT 1,55 Milliarden EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,09 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,87 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 6,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

