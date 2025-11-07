Amadeus IT Aktie
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Amadeus IT-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,305 Amadeus IT-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 269,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,99 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 29,79 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Papiere fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
