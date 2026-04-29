Ausblick: ANA legt Quartalsergebnis vor

ANA wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 53,66 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ANA noch 40,42 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll ANA nach den Prognosen von 6 Analysten 640,28 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 319,23 JPY, gegenüber 325,58 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2.516,72 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2.261,86 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at