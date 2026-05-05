Aris Mining Aktie
WKN DE: A3DTTG / ISIN: CA04040Y1097
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aris Mining präsentiert Quartalsergebnisse
Aris Mining wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,617 USD je Aktie gegenüber 0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 376,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 226,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,590 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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