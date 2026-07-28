Ausblick: Aris Mining präsentiert Quartalsergebnisse

Aris Mining wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,428 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aris Mining ein EPS von -0,120 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 327,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 281,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,59 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at