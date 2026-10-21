Array Technologies Aktie

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WKN DE: A2QFA4 / ISIN: US04271T1007

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Array Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Array Technologies präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,099 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 393,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 1,44 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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