Ausblick: Array Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Array Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,122 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 313,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,734 USD, gegenüber -0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at