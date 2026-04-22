Ausblick: ASGN präsentiert Quartalsergebnisse

ASGN wird am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,980 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent auf 972,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 968,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,03 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,03 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at