09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Asustek Computer legt Quartalsergebnis vor

Asustek Computer öffnet am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,52 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Asustek Computer 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 22,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,85 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,59 USD im Vergleich zu 6,58 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 23,03 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,28 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

