Ausblick: Automatic Data Processing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Automatic Data Processing wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,05 Prozent auf 5,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Automatic Data Processing noch 5,13 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,07 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,98 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 21,91 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at