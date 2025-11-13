Banco de Sabadell Aktie
Ausblick: Banco de Sabadell SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Banco de Sabadell SA wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,086 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,57 Prozent verringert. Damals waren 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 44,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,84 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,58 Milliarden EUR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,335 EUR, gegenüber 0,320 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,38 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,66 Milliarden EUR generiert worden waren.
