IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 0,79 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12 732,366 Banco de Sabadell SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 029,54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 320,30 Prozent.

Am Markt war Banco de Sabadell SA jüngst 15,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at