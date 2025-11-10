Barrick Mining Aktie

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

Quartalszahlen im Fokus 10.11.2025 14:18:00

Ausblick: Barrick Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Barrick Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Barrick Mining öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Barrick Mining wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,835 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 34,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,14 Milliarden CAD gegenüber 4,57 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,67 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,43 Milliarden CAD, gegenüber 17,70 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Barrick-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz von Barrick Mining legen zu

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Barrick Mining Corp. 30,87 -0,45% Barrick Mining Corp.

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

