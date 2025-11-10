Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|Quartalsbilanz
|
10.11.2025 12:34:00
Barrick Mining-Aktie in Grün: Gewinn und Umsatz steigen in Q3 an
Im abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.
Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.
Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 3,81 Prozent stärker bei 34,35 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
