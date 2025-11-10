ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Barrick Mining Aktie

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

Quartalsbilanz 10.11.2025 12:34:00

Barrick Mining-Aktie in Grün: Gewinn und Umsatz steigen in Q3 an

Barrick Mining-Aktie in Grün: Gewinn und Umsatz steigen in Q3 an

Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat zum Wochenstart seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.

Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 3,81 Prozent stärker bei 34,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Barrick Mining Corp. 29,82

