Starke Geschäfte 11.08.2025 15:37:34

Barrick-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz von Barrick Mining legen zu

So liefen die Geschäfte Bei dem führenden Bergbauunternehmen mit Goldfokus, Barrick Mining im letzten Quartal.

Barrick Mining hat im zweiten Quartal 2025 mehr verdient. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,21 US-Dollar auf 0,47 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,46 US-Dollar eingependelt hatten.

Der Umsatz verbesserte sich daneben im Berichtsquartal von 3,162 Milliarden US-Dollar auf 3,681 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste Barrick Mining etwas mehr als am Markt erwartet worden war, die Schätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 3,613 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE zeitweise 3,55 Prozent tiefer bei 22,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at



