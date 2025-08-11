Barrick Mining Aktie
Barrick-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz von Barrick Mining legen zu
Barrick Mining hat im zweiten Quartal 2025 mehr verdient. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,21 US-Dollar auf 0,47 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,46 US-Dollar eingependelt hatten.
Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE zeitweise 3,55 Prozent tiefer bei 22,59 US-Dollar.
Der Umsatz verbesserte sich daneben im Berichtsquartal von 3,162 Milliarden US-Dollar auf 3,681 Milliarden US-Dollar. Damit erlöste Barrick Mining etwas mehr als am Markt erwartet worden war, die Schätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 3,613 Milliarden US-Dollar gelegen.
