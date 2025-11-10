Bikaji Foods International Aktie
Ausblick: Bikaji Foods International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bikaji Foods International lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,99 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,76 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,16 Milliarden INR – ein Plus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bikaji Foods International 7,21 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,20 INR je Aktie, gegenüber 8,02 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 30,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
