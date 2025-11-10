Bikaji Foods International Aktie

WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bikaji Foods International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bikaji Foods International lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,99 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,76 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,16 Milliarden INR – ein Plus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bikaji Foods International 7,21 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,20 INR je Aktie, gegenüber 8,02 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 30,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Bikaji Foods International Limited Registered Shs 144A Reg S 701,50 -2,38% Bikaji Foods International Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

