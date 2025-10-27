Bikaji Foods International Aktie

Bikaji Foods International

WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Bikaji Foods International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bikaji Foods International veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,99 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bikaji Foods International noch 2,76 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Bikaji Foods International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,16 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,09 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,60 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,02 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,40 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bikaji Foods International Limited Registered Shs 144A Reg S 729,10 -0,12% Bikaji Foods International Limited Registered Shs 144A Reg S

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

