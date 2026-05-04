Ausblick: BJs Restaurants präsentiert Quartalsergebnisse

BJs Restaurants wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen, dass BJs Restaurants für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,598 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 357,0 Millionen USD – ein Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BJs Restaurants 348,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie, gegenüber 2,16 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at