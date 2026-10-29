Ausblick: Blue Dart Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Blue Dart Express stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,23 INR. Im Vorjahresquartal waren 34,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Blue Dart Express 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,27 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blue Dart Express 15,49 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 171,43 INR, gegenüber 104,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 69,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,41 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net