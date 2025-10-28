Ausblick: Booking präsentiert Quartalsergebnisse

Booking wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 95,85 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Booking 74,34 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Booking einen Umsatz von 7,99 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 223,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 172,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 34 Analysten durchschnittlich auf 26,40 Milliarden USD, gegenüber 23,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at