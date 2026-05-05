BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: BorgWarner legt Quartalsergebnis vor
BorgWarner wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,17 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BorgWarner 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,50 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,28 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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