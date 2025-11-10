Ausblick: Brainsway gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Brainsway wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,047 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Brainsway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,177 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 51,1 Millionen USD im Vergleich zu 41,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at