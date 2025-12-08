Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Brown Shoe Company Aktie

WKN DE: A14T37 / ISIN: US1295001044

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Brown Shoe Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brown Shoe Company lädt am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,854 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brown Shoe Company in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 768,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 740,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 3,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

