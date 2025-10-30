Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Quartalsbericht 30.10.2025 14:10:38

BYD-Aktie: BYD meldet deutlichen Gewinneinbruch

Der chinesische Autobauer BYD hat im dritten Quartal erneut den harten Wettbewerb auf dem Heimatmarkt zu spüren bekommen.

Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan (23,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Hongkong mitteilte. Der Gewinn sackte noch viel deutlicher um fast ein Drittel auf 7,8 Milliarden Yuan ab. Während heimische Rivalen wie Geely und Chongqing Changan Automobile ein Wachstum der Elektroauto-Verkäufe vermelden konnten, waren diese bei BYD im Quartal um knapp 2 Prozent auf 1,15 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybride zurückgegangen.

In der Volksrepublik herrscht ein rabiater Preiskampf um die Gunst der Autokäufer. Elektroautos sind anders als in Europa vor allem in den günstigeren Marktsegmenten stark im Kommen. BYD hatte jüngst im September laut Zahlen des chinesischen Herstellerverbands CAAM erstmals seit langer Zeit den Status als Marktführer im größten Automarkt der Welt an den südchinesischen VW-Partner SAIC verloren.

Analysten sehen in dem langsameren Verkaufstempo bei BYD in China vor allem ein Bemühen, die Händlervorräte zu reduzieren, bevor der Konzern neue Modelle auf den Markt bringt. Außerhalb Chinas schwollen die Verkäufe auch dank höherer Nachfrage in Europa und Lateinamerika deutlich an, wenn auch auf noch niedrigem Niveau.

/men/lew/stk

HONKGONG (dpa-AFX)

