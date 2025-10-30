Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Quartalsbericht
|
30.10.2025 14:10:38
BYD-Aktie: BYD meldet deutlichen Gewinneinbruch
In der Volksrepublik herrscht ein rabiater Preiskampf um die Gunst der Autokäufer. Elektroautos sind anders als in Europa vor allem in den günstigeren Marktsegmenten stark im Kommen. BYD hatte jüngst im September laut Zahlen des chinesischen Herstellerverbands CAAM erstmals seit langer Zeit den Status als Marktführer im größten Automarkt der Welt an den südchinesischen VW-Partner SAIC verloren.
Analysten sehen in dem langsameren Verkaufstempo bei BYD in China vor allem ein Bemühen, die Händlervorräte zu reduzieren, bevor der Konzern neue Modelle auf den Markt bringt. Außerhalb Chinas schwollen die Verkäufe auch dank höherer Nachfrage in Europa und Lateinamerika deutlich an, wenn auch auf noch niedrigem Niveau.
