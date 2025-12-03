Ausblick: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) stellt am 04.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,08 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ein EPS von 1,91 CAD je Aktie vermeldet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,27 Milliarden CAD gegenüber 16,10 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 54,88 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,49 CAD, gegenüber 7,29 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,77 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 63,63 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at