Ausblick: Capcom legt Quartalsergebnis vor

Capcom wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,71 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,63 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Capcom 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 34,95 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Capcom 32,45 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 128,59 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 115,85 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 186,46 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 169,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at