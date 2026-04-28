Capstone Copper Aktie
WKN DE: A3DH8D / ISIN: CA14071L1085
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Capstone Copper präsentiert Quartalsergebnisse
Capstone Copper wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,106 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 648,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 765,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,593 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,570 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,30 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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