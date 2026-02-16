Celanese Aktie

Celanese für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse

Celanese wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,913 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Celanese -17,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Celanese einen Umsatz von 2,37 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,60 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Celanese Corp.

Analysen zu Celanese Corp.

Aktien in diesem Artikel

Celanese Corp. 49,44 0,02%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

