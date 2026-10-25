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WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Celestica legt Quartalsergebnis vor

Celestica präsentiert in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,19 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Celestica einen Gewinn von 3,18 CAD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,68 Milliarden CAD – ein Plus von 74,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Celestica 4,40 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,71 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,00 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 28,97 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 17,31 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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