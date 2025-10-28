Ausblick: Coeur Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coeur Mining äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,255 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 112,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 69,39 Prozent auf 530,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 313,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,884 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

