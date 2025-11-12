Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,066 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,85 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 1,83 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,460 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,91 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at